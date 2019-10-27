بيان مشترك.. الإمارات والبرازيل تتفقان على الارتقاء بالعلاقات

اتفقت الإمارات والبرازيل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الإمارات والوفد المرافق الذي يضم أعضاء مجلس الوزراء وممثلي الكونجرس وعدداً من رجال الأعمال.

وقال البيان إن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وتعد الجولة الرسمية الأولى للرئيس البرازيلي إلى المنطقة العربية.





وأضاف أن زيارة بولسونارو تأتي خلال العام الذي تحتفل فيه الإمارات والبرازيل بذكرى مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلديْن الصديقين.

وأشار البيان إلى عقد الرئيس البرازيلي في أبوظبي اجتماعات مع كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والبرازيل في مجالات الأمن والسلام والاقتصاد والطاقة والسياحة والثقافة والرياضة.





كما جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيئة والدفاع والتجارة والتعاون الجمركي.

وتناول الجانبان خلال اجتماعهما القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك الإجراءات المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال الاختراعات والابتكار، علاوة على التعاون في مكافحة الإرهاب. كما تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسلط الجانبان الضوء على التعاون الاقتصادي المتميّز بين الإمارات والبرازيل، وأعربا عن عزمهما على تعزيزه.

وأشار الجانبان إلى الاستثمارات المتبادلة الهامة القائمة فعليا، وحددا مبادرات مشتركة تكتسب أولوية وأهمية كبيرة لتوسيع الشراكات التي تشمل صناديق الاستثمار، في قطاعات رئيسية مثل قطاع الأعمال الزراعية والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والطاقة والدفاع والابتكار والتي تهدف في مجموعها إلى تحقيق المنافع والمصالح المتبادلة التي تعود بالخير على شعبي واقتصاديْ كلا البلدين.

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ولفت الجانبان إلى موقع دولة الإمارات كونها ثالث أكبر شريك تجاري عربي للبرازيل، وأكدا عزمهما توسيع الشراكة التجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وأكد الجانبان مجدداً أهمية الامارات كونها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعالمية، وشددا على وجه الخصوص على إمكانية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لها، والبنية التحتية المتقدمة، وبيئة الأعمال الديناميكية لتسهيل وصول المنتجات البرازيلية إلى أسواق الدول الأخرى وخاصة في قارة آسيا.

وفي ضوء الجهود التي يبذلها الجانبان لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي واستكشاف الشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة المحتملة، حضر الرئيس البرازيلي منتدى الأعمال الإماراتي البرازيلي تحت شعار "خلق فرص الأعمال بين البرازيل والإمارات ومد الجسور إلى آسيا ".





وعقد المنتدى يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري واستقطب أكثر من 300 من كبار ممثلي القطاع التجاري والقطاع الخاص من البلدين لاستكشاف الفرص في مجالات الأغذية والزراعة والاستشارات المالية والرعاية الصحية والإمداد اللوجستي والبنية التحتية والدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعيْ النفط والغاز.

وشددا الجانبان مجدداً على أن التعاون الدفاعي يظل جزءا رئيسيا من الأجندة الثنائية، ليس من منظور تجاري فحسب، ولكن أيضاً من أجل بناء الثقة وترسيخها، وتحقيق أفضل الممارسات في هذا المضمار الهام.

وانسجاما مع إنشاء ملحقية عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، أعلن الرئيس بولسونارو عن إنشاء ملحقية عسكرية لبلاده في أبوظبي.

الجانبان أكدا مجدداً استعدادهما لتوطيد وتعميق آفاق التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، والتصدي للإرهاب. كما أكدا التزامهما بحماية وتعزيز الحرية الدينية، والعمل على تيسير الحوار والوئام والتسامح بين الأديان.

وجدد القادة تأكيد أهمية تعدد الأطراف والدور الحيوي الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولييْن.





وفي ختام زيارة الرئيس البرازيلي إلى الإمارات، وفي ضوء عام التسامح 2019 في الإمارات، قام بولسونارو بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الإمارات.

وأعرب الرئيس البرازيلي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امتنانه لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي حظي بهما والوفد المرافق خلال زيارتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.