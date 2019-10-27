مقتل البغدادي وإتاوات أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: ترامب يكشف عن تفاصيل مقتل البغدادي.. ساعتان و8 مروحيات، ودمشق: انسحاب "سوريا الديمقراطية" يسقط ذريعة العدوان التركي، و"لوموند" تحذر من سعي مليشيا حزب الله إخماد احتجاجات لبنان، والإمارات: سنبقى الداعم للسعودية لما فيه مصلحة اليمن، والبغدادي وداعش.. البداية بالعراق والنهاية في سوريا، ومجلة فرنسية تعليقا على شكوى أردوغان: لن نستسلم للمتغطرس.

وفي الاقتصاد تطالعون: إتاوات أردوغان تتسارع.. ضرائب جديدة تضاعف أزمات قطاع السياحة، وبينهم حاصلون على نوبل.. حكماء يدعون واشنطن وبكين لوقف حرب التجارة، والرئيس التنفيذي لسابك: هجمات أرامكو أثرت على الإنتاج بنحو 500 ألف طن.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا..