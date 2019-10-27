"سوريا الديمقراطية" تحذر من الخلايا النائمة بعد مقتل البغدادي

كشف المعارض والسياسي السوري رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية عن أن استخبارات "قسد" قدمت منذ أكثر من شهر معلومات مهمة إلى الولايات المتحدة حول حركة زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، محذرا من هجمات لخلايا التنظيم النائمة .

وتوقع درار، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن تشن الخلايا النائمة للتنظيم عمليات إرهابية انتقامية بمواقع عديدة في سوريا، مؤكدا استمرار التنسيق والتحالف بين قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة في منع عودة داعش، والقضاء على فلوله.

ولفت إلى أن عودة الولايات المتحدة إلى سوريا بعد إعلان انسحابها يستهدف أمرين؛ الأول، الحفاظ على آبار النفط، من أن تتسلمها عناصر إيرانية، وثانيا، متابعة فلول تنظيم داعش حتى لا يعودوا من جديد.

وردا على إعلان تركيا التنسيق المسبق مع الولايات بشأن مقتل البغدادي، قال درار: "هذا الحديث لا معنى له؛ لأن أنقرة تريد أن تتواجد في الحدث فقط، والحقيقة أن أمريكا لم تعلن إلا إلى مظلوم عبدي (القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية) بأن العملية هدفها هو البغدادي، وهو الوحيد الذي كان يعرف".

وأردف "تركيا تقول ما تشاء، لكن الواقع والحقيقة أن مخابرات قوات سوريا الديمقراطية قدمت معلومات مهمة لواشنطن حول حركة البغدادي قبل أكثر من شهر".

وكانت وزارة الدفاع التركية ذكرت في تغريدة، أنه "قبيل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، حصل تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية للبلدين"، دون إعطاء تفاصيل.

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من جهة أخرى رأى الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن غياب البغدادي سيؤثر بشكل كبير على حركة وقوة التنظيم، وإمكانية تجميع عناصره والعودة من جديد في الوقت الحالي.



وأشار إلى أن البغدادي كان يعطي دفعة وجرعة قوية للتنظيم الإرهابي، فضلا عن تجميع التنظيمات المتشددة وجميع الأطراف تحت سيطرته.

ونوه بأن "هناك عدد كبير من تنظيم داعش في السجون والبقية عبارة عن خلايا نائمة، لا يستطيعون تنظيم أنفسهم حاليا بغياب القائد الذي كان يجمعهم، وهو أمر صعب وسيستغرق وقتا".

ولفت في هذا الصدد إلى وجود نحو 11 ألف داعشي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يتوزعون على مواقع الاحتجاز والسجون بشمال شرق سوريا، فضلا عن وجود عدد كبير من عائلاتهم في أكثر من مركز احتجاز.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي استغرق ساعتين، وشاركت فيه نحو 8 مروحيات.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "إن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة"، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.