ترامب يكشف خسائر بلاده في عملية تصفية الإرهابي "البغدادي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الصحفيين خلال مؤتمر في البيت الأبيض للإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أنه لم يصب في العملية سوى "كلب" وصفه بأنه "موهوب".



وقال الرئيس الأميركي: "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية. كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش. أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".

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وأضاف: "كان هناك 11 طفلاً (لم يصابوا)، و3 أطفال آخرون قتلوا معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار. بعض ممن كانوا مع البغدادي استسلموا، وهم معتقلون الآن".

وأعلن ترامب أن "عددا كبيرا" من مسلحي تنظيم داعش قتلوا في العملية العسكرية التي نفذتها قوة خاصة أميركية بالتعاون استخباراتيا مع دول أخرى.

وقال ترامب: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي البغدادي ورفاقه قتلوا معه".

مضيفا إن الولايات المتحدة "نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم بعدما فر في نفق مسدود".