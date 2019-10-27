هادي: مساعي دؤوبة تبذلها المملكة لاستقرار اليمن

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية على الدوام في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء معالم السلام في اليمن عبر جهودها المضاعفة ميدانياً وسياسياً ودعماً تنموياً. وقال الرئيس هادي: إن مشروع اتفاق الرياض يضاف الى رعاية المملكة الكريمة ومساعيها الدؤوبة نحو إنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. جاء ذلك خلال ترؤس هادي اليوم (الأحد) في مدينة الرياض اجتماعاً لهيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي. وقدم نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح خلال الاجتماع تقريراً موجزاً للمحادثات التي جرت في الفترة الماضية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى مسودة الاتفاق التي أكدت الحرص على عودة الدولة اليمنية ومؤسساتها ودعم شرعيتها بقيادة الرئيس هادي، والتأكيداً على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216 ومقررات مؤتمر الرياض.

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