شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 4 نواب عراقيين تضامناً مع المتظاهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد) أعلن أربعة نواب عراقيين اليوم (الأحد) استقالتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ«الفشل» في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ مطلع الشهر الحالي، وخلفت أكثر من 200 قتيل. والنواب هم: رائد فهمي، و هيفاء الأمين، وطه الدفاعي، ومزاحم التميمي.

أعلن أربعة نواب عراقيين اليوم (الأحد) استقالتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ«الفشل» في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ مطلع الشهر الحالي، وخلفت أكثر من 200 قتيل. والنواب هم: رائد فهمي، و هيفاء الأمين، وطه الدفاعي، ومزاحم التميمي.

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