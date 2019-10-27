شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: البغدادي ذهب إلى غير رجعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد) إن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش مات «وهو يئن ويبكي» في هجوم شنته القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سورية، فيما وصفه بانتصار كبير على التنظيم الإرهابي. وقال ترمب في كلمة بالبيت الأبيض نقلها التلفزيون إن البغدادي قتل نفسه أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود. وأضاف أن تحليل الحمض النووي الذي أُجري بعد 15 دقيقة من مقتل البغدادي جاء إيجابياً. وقال ترمب «كان رجلاً مريضاً وفاسداً والآن ذهب إلى غير رجعة»، مضيفاً أن اعتقال أو قتل البغدادي كان على صدر الأولويات الأمنية للإدارة الأمريكية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد) إن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش مات «وهو يئن ويبكي» في هجوم شنته القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سورية، فيما وصفه بانتصار كبير على التنظيم الإرهابي. وقال ترمب في كلمة بالبيت الأبيض نقلها التلفزيون إن البغدادي قتل نفسه أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود. وأضاف أن تحليل الحمض النووي الذي أُجري بعد 15 دقيقة من مقتل البغدادي جاء إيجابياً. وقال ترمب «كان رجلاً مريضاً وفاسداً والآن ذهب إلى غير رجعة»، مضيفاً أن اعتقال أو قتل البغدادي كان على صدر الأولويات الأمنية للإدارة الأمريكية.

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