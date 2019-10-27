شكرا لقرائتكم خبر عن تأهب فرنسي خشية هجمات انتقامية من «داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس) دعا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في رسالة لوحدات الشرطة اطلعت عليها رويترز، اليوم (الأحد)، إلى توخي مزيد من الحذر لمنع هجمات انتقامية محتملة عقب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي. وقال كاستانير «التكثيف المحتمل للدعاية الإرهابية بعد عملية القتل، والتي يمكن أن تدعو لشن عمليات انتقامية، تتطلب توخي أقصى درجات اليقظة وخاصة أثناء المناسبات العامة في أقسامكم في الأيام القادمة».

دعا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في رسالة لوحدات الشرطة اطلعت عليها رويترز، اليوم (الأحد)، إلى توخي مزيد من الحذر لمنع هجمات انتقامية محتملة عقب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي. وقال كاستانير «التكثيف المحتمل للدعاية الإرهابية بعد عملية القتل، والتي يمكن أن تدعو لشن عمليات انتقامية، تتطلب توخي أقصى درجات اليقظة وخاصة أثناء المناسبات العامة في أقسامكم في الأيام القادمة».

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