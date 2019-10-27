شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ردود الفعل على إعلان مقتل البغدادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد) مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية بشمال غرب سورية. وفي الآتي أبرز ردود الفعل:

- روسيا: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف: «منذ الهزيمة الأخيرة لتنظيم داعش فإنّ إعلان مقتل أبو بكر البغدادي لمرات لا تحصى ليس له أي دلالة عملية على الوضع في سورية ولا على نشاط الإرهابيين فيها».

- بريطانيا: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ «مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الارهاب، ولكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد».

- فرنسا : كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقع تويتر أنّ «مقتل البغدادي ضربة موجعة لداعش، ولكنّها لا تثمّل سوى مرحلة. المعركة مستمرة إلى جانب شركائنا في التحالف الدولي حتى هزيمة داعش نهائياً. هذه أولويتنا في المشرق».

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- تركيا : أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تغريدة على موقع تويتر أنّ «مقتل زعيم داعش يعتبر نقطة تحول في الحرب على الإرهاب».

- إسرائيل: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «أريد أن أهنئ الرئيس ترمب على الإنجاز المذهل المتمثل في القضاء على البغدادي. هذا الإنجاز هو حدث مهم، لكن المعركة مستمرة».

- الأكراد : أعلن مظلوم عبدي، قائد قوات سورية الديموقراطية وهي شريكة واشنطن في الحرب على تنظيم اداعش، أنّ «الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي. لذا كل شيء متوقع بما فيها مهاجمة السجون» الواقعة تحت سيطرة قواته والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر التنظيم المتطرف.

- بروكسل : أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن مقتل أبو بكر البغدادي «محطة مهمة» في مكافحة «الإرهاب الدولي».