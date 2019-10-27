روسيا تشكك وتركيا فخورة وإيران: ليس مهمًا.. ماذا قال رؤساء دول العالم عن مقتل الإرهابى أبو بكر البغدادى؟

الموجز

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم داعش الهارب أبو بكر البغدادى لقى حتفه فى غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة فى شمال شرق سوريا فى ضربة كبرى للتنظيم.

وقال ترامب فى خطاب نقله التلفزيون من البيت الأبيض، إن البغدادى قتل نفسه خلال الغارة بتفجير سترة ناسفة.

وفيما يلى ردود فعل على إعلان ترامب:

روسيا

قال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف لوكالة الإعلام الروسية "وزارة الدفاع فى الروسية ليس لديها معلومات موثوقة عن العملية التى نفذتها قوات أمريكية... للقضاء (مرة أخرى) على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي".

وقال كونستانتين كوساتشيوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) لوكالة إنترفاكس للأنباء "النظرة الأخيرة أُلقيت على البغدادى فى السابق خمس مرات على الأقل. مكافحة الإرهاب مهمة أصعب بكثير من تصفية قادته جسديا".

فرنسا

قالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلى على تويتر إن مقتل البغدادى هو "تقاعد مبكر لإرهابى لكن ليس لتنظيمه. أهنيء حلفاءنا الأمريكيين على هذه العملية. قلبى اليوم مع كل الذين راحوا ضحية جنون البغدادى والمجرمين الذين اتبعوه".

بريطانيا

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون على تويتر "مقتل البغدادى لحظة مهمة فى حربنا ضد الإرهاب لكن المعركة ضد شرور داعش لم تنته بعد. سنعمل مع شركائنا فى التحالف لوضع نهاية للقتلة والأعمال الهمجية لداعش نهائيا".

قال دومينيك راب وزير الخارجية على تويتر "بعد مقتل زعيم داعش، علينا ألا نسمح لداعش بتمجيد من ارتكب تلك الأعمال الإجرامية غير الإنسانية والكريهة. بريطانيا ستواصل دعم الجهود المبذولة لهزيمة داعش".

تركيا

قال فخر الدين ألتون المساعد البارز للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى بيان بعث به إلى رويترز "تركيا فخورة بالمساعدة التى قدمتها للولايات المتحدة، شريكتنا فى حلف شمال الأطلسي، لعقاب إرهابى شرير... نتذكر اليوم ضحايا البغدادى المدنيين وأبطال الجيش التركى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية العالم من إرهابيى داعش".

وأضاف "تركيا التى كانت حصنا ضد الإرهاب ستواصل العمل عن قرب مع الولايات المتحدة والدول الأخرى لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. حان الوقت لرص الصفوف دون إبطاء لهزيمة الجماعات الإرهابية فى المنطقة".

إسرائيل

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى بيان "أد أن أهنيء الرئيس ترامب على الإنجاز الكبير الذى أدى إلى قتل البغدادى زعيم تنظيم داعش. هذا يعكس تصميمنا المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الحرة لقتال المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية. هذا الإنجاز حجر زاوية مهم لكن الحملة ما زالت مستمرة أمامنا".

إيران

قال وزير الاتصالات محمد جواد أذرى جهرمى "مقتل البغدادى ليس بالأمر المهم. أنتم فقط قتلتم صنيعتكم". متهما الولايات المتحدة بأنها وراء إنشاء تنظيم داعش.

حذر رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، من أن مقتل أبو بكر البغدادي، لا يعني انتهاء التنظيم، مؤكدا ضرورة أن "تعي كل الأطراف وتنسق دائما بمحاربة الإرهاب، وقلع جذوره، وأضاف بارزاني، في بيان، أن "المجرم وقاتل الأبرياء سينال جزاءه العادل عاجلا أم آجلا".



فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الصحفيين خلال مؤتمر في البيت الأبيض للإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أنه لم يصب في العملية سوى "كلب" وصفه بأنه "موهوب".

كلاب ممتازة

وقال الرئيس الأميركي: "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية. كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش. أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".

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11 طفل

وأضاف: "كان هناك 11 طفلا (لم يصابوا)، و3 أطفال آخرين قتلوا معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار. بعض ممن كانوا مع البغدادي استسلموا، وهم معتقلون الآن".

وأعلن ترامب أن "عددا كبيرا" من مسلحي تنظيم داعش قتلوا في العملية العسكرية التي نفذتها قوة خاصة أميركية بالتعاون استخباراتيا مع دول أخرى.

لم نخسر أي أحد

وقال ترامب: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي البغدادي ورفاقه قتلوا معه"، مضيفا أن الولايات المتحدة "نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم (..) بعدما فر في نفق مسدود".

وعلى تويتر، أكد الجيش التركي أنه قبل العملية في إدلب تبادل "معلومات"، ونسق مع السلطات العسكرية الأميركية، لكن مسؤول أميركي قال لشبكة (سي إن إن) إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".

سوريا الديمقراطية

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، زودت الجيش الأميركي "ببعض المعلومات الاستخباراتية".

وكتب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على تويتر، يقول: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية".

يذكر أن البغدادي قاد تنظيم داعش على مدار السنوات الخمس الماضية، واشتهر تنظيمه الإرهابي بقطع رؤوس ضحاياه.

مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأحد، مقتل أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لزعيم تنظيم داعش، وذلك بعد وقت قصير من تأكيد واشنطن مقتل أبو بكر البغدادي.

مظلوم

وأكد مظلوم في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "تم استهداف أبو حسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس" في ريف حلب الشمالي.

وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية أن عملية مقتل المهاجر تمت "بالتنسيق المباشر بين استخبارات قسد و الجيش الامريكي، جاء ذلك كاستمرار ملاحقة قادة داعش."

عبيدي

وجاء إعلان عبدي بعد وقت قصير من تأكيد ترامب مقتل البغدادي لدى تفجير سترته الناسفة بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مسدود في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية أن العملية التي قتل فيها البغدادي تمت بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن.

ترامب

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأميركية.

وذكر ترامب أن البغدادي قتل مع 3 أطفال خلال الغارة الأميركية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى 11 طفلا آخرين لم يصابوا خلال العملية.

وأعرب الرئيس الأميركي عن شكره لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدتها في عملية قتل البغدادي، وقال: إن "روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة".