«كلب موهوب».. هذا كل ما خسرته أميركا بعملية مقتل البغدادي.. ومصرع الساعد الأيمن لرئيس التنظيم الإرهابي

الموجز

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الصحفيين خلال مؤتمر في البيت الأبيض للإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أنه لم يصب في العملية سوى "كلب" وصفه بأنه "موهوب".

كلاب ممتازة

وقال الرئيس الأميركي: "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية. كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش. أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".

11 طفل

وأضاف: "كان هناك 11 طفلا (لم يصابوا)، و3 أطفال آخرين قتلوا معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار. بعض ممن كانوا مع البغدادي استسلموا، وهم معتقلون الآن".

وأعلن ترامب أن "عددا كبيرا" من مسلحي تنظيم داعش قتلوا في العملية العسكرية التي نفذتها قوة خاصة أميركية بالتعاون استخباراتيا مع دول أخرى.

لم نخسر أي أحد

وقال ترامب: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي البغدادي ورفاقه قتلوا معه"، مضيفا أن الولايات المتحدة "نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم (..) بعدما فر في نفق مسدود".

وعلى تويتر، أكد الجيش التركي أنه قبل العملية في إدلب تبادل "معلومات"، ونسق مع السلطات العسكرية الأميركية، لكن مسؤول أميركي قال لشبكة (سي إن إن) إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".

سوريا الديمقراطية

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، زودت الجيش الأميركي "ببعض المعلومات الاستخباراتية".

وكتب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على تويتر، يقول: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية".

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يذكر أن البغدادي قاد تنظيم داعش على مدار السنوات الخمس الماضية، واشتهر تنظيمه الإرهابي بقطع رؤوس ضحاياه.

مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأحد، مقتل أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لزعيم تنظيم داعش، وذلك بعد وقت قصير من تأكيد واشنطن مقتل أبو بكر البغدادي.

مظلوم

وأكد مظلوم في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "تم استهداف أبو حسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس" في ريف حلب الشمالي.

وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية أن عملية مقتل المهاجر تمت "بالتنسيق المباشر بين استخبارات قسد و الجيش الامريكي، جاء ذلك كاستمرار ملاحقة قادة داعش."

عبيدي

وجاء إعلان عبدي بعد وقت قصير من تأكيد ترامب مقتل البغدادي لدى تفجير سترته الناسفة بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مسدود في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية أن العملية التي قتل فيها البغدادي تمت بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن.

ترامب

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأميركية.

وذكر ترامب أن البغدادي قتل مع 3 أطفال خلال الغارة الأميركية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى 11 طفلا آخرين لم يصابوا خلال العملية.

وأعرب الرئيس الأميركي عن شكره لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدتها في عملية قتل البغدادي، وقال: إن "روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة".