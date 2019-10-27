شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"المحامين" يطالب بعقد محاكمة شعبية لأردوغان كمجرم حرب وملاحقته جنائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين، إنه سيكون هناك ملاحقة جنائية دولية لأردوغان باعتباره مجرم حرب وارتكابه جرائم ضد الانسانية لقيامه بالتوغل فى الأراضى السورية وقتل المدنيين واستخدامه السلاح المحرم دوليا.

وطالب عبد الجواد أحمد فى تصريحات له بضرورة تدويل المواجهة العربية على مستوى اتحاد المحامين العرب ضد التحالف التركى القطرى الذى يحاول تقسيم المنطقة العربية وزعزعة استقرارها وعلى الاخص سوريا والعراق.

وأشار عبد الجواد أحمد إلى أنه سيتقدم بطلب إلى اتحاد المحامين العرب لعقد اجتماع استثنائى بالأراضى السورية دعما لها وردا على التوغل التركى بسوريا، مشيرا إلى أن عقد الاجتماع بسوريا سيكون له تأثير ضد التحالف التركى القطرى.

وطالب عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين، بعقد محاكمة شعبية لأردوغان كمجرم حرب من داخل الأراضى السورية كبداية لان تتحول إلى ملاحقة دولية.