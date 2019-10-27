شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة للجزيرة.. تداول صورة لمذيعة القناة ترتدى الأسود خلال إعلانها مقتل البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فضيحة جديدة تكشف دعم قناة الجزيرة القطرية لتنظيم داعش الإرهابى، تداول نشطاء على "تويتر" صورة لمذيعة بالقناة القطرية وهى ترتدي الزي الأسود أثناء تغطيتها لعملية قتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادى فى مدينة إدلب شمال سوريا.

الصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث فضح نشطاء السوشيال ميديا، تاريخ الدعم القطرى لتنظيم داعش الإرهابى، والذى يأتى جزء من الدعم القطرى للإرهابيين.

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كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعهد بالقضاء على زعماء الإرهاب حول العالم، قائلًا: "سنقتل زعماء الإرهاب وقتلنا بعض الاسماء ولكنها لم تكن كبيرة".

وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد، حصلنا على بعض المعلومات عن البغدادي قبل أسبوعين، ومات مثل الكلب، حتى يعرف تابعوه كيف قتل هذا الشخص، لأنه لم يقتل كبطل بل مات كجبان وقاد 3 أطفال معه إلى الموت وكان يعرف أن النفق مسدود".