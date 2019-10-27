شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إماراتى يطالب أمريكا باتخاذ إجراءات ضد قطر وتركيا لتمويلهما للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم بهزاد، الإعلامى الإماراتى، ضرورة أن يتم القضاء على الممولين للجماعات الإرهابية بعد قتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي خلال الساعات الماضية.

وقال الإعلامى الإماراتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "بعد مقتل أبو بكر البغدادي المطلوب هو القضاء على من يُمول الإرهاب ويدعمه إعلاميًا ويوفر لهم الملاذات الآمنة في قطر وتركيا .

وتابع الإعلامى الإماراتى، أن قطر تدعم الإرهاب وتموله وكذلك تركيا والمطلوب من أمريكا ودول العالم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بهذا الخصوص حتى يتم الحد من الإرهاب.