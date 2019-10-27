نشطاء يدشون هاشتاج "البغدادى صناعة أردوغان" لفضح علاقة رئيس تركيا بتنظيم داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "البغدادي_صناعه_اردوغان"، لفضح العلاقة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وبين زعيم تنظيم داعش الإرهابى ابو بكر البغدادى بعد ساعات من قتله. وأكد نشطاء "تويتر"، على علاقة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بزعيم التنظيم الذى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وفاته فى غارة جوية، قائلين: بين أردوغان وداعش .. تحالف راسخ .. تركيا في عهد أردوغان تعمل من أجل صناعة الإرهاب في المنطقة واليوم تركيا تخسر ورقة فى مقتل تنظيم داعش .. تركيا أصبحت دولة إرهابية بإمتياز في عهد أردوغان. Advertisements

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