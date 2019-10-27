شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر تطالب وسائل الإعلام بالاهتمام بالاكتشافات الأثرية والمواد الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بالمواد الثقافية المختلفة، وكذا الاكتشافات الأثرية، مضيفة: "لا يجب أن ينتشر خبر اكتشاف أثرى فى كل وسائل الإعلام الغربية، والإعلام المصرى يهتم به اهتمام هامشي".

وأضافت "جابر" لـ"الخليج 365"، أن تلك المواد الثقافية جزء من هوية مصر وقوتها الناعمة، مؤكدة: "أنا حزنت على عدم المشاركة فى آخر اكتشاف أثرى لظروف خاصة، كنت أتمنى مشاهدته بدلاً من الانتظار لحين عرضهم فى المتحف المصرى الكبير".

وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أعلن عن تفاصيل اكتشاف أكبر خبيئة بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، على يد رجال البعثة الأثرية المصرية، التي تضمنت وجود 30 تابوتًا تعود للأسرة 22 من العصور الفرعونية، حيث تم وضعها فى مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقات.