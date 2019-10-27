وزير الدفاع الفرنسية تهنئ واشنطن على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (أ ش أ):
هنأت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي الولايات المتحدة على العملية، التي قادت لمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.
وحذرت بارلي ، في تصريح أوردته قناة " الحرة" الأمريكية اليوم الأحد ، من أن القضاء على البغدادي لا يعني نهاية التنظيم الإرهابي.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن بلادها ستواصل الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي مع شركائها وسوف تتعامل مع الظروف الإقليمية الجديدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل البغدادي في غارة قادتها القوات الأمريكية ليلا في سوريا، قائلا إنه "فجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة".
ك ر/جلان/رأش
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