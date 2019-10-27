متحدث "نادي القضاة": غدًا بدء تلقي الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرَّح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، اليوم الأحد، أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ستبدأ تلقي الطعون على أسماء المرشحين وأسبابها اعتبارا من غدًا الإثنين.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان مساء الأحد، أن تلقي الطعون يستمر لمدة أربعة أيام من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهر الخميس المقبل 31 أكتوبر.

وقال المستشار رضا محمود إن اللجنة ستفصل في الطعون وتعلن القائمة النهائية للمرشحين قبل الساعة الثانية مساء يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل.

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وكانت اللجنة أغلقت اليوم الأحد استقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر.

وتقدم لها: 5 مستشارين على مقعد الرئيس؛ و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و16رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.