رئيس تشيلي يرفع حالة الطوارئ منتصف الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ)
وقع رئيس شيلي سباستيان بينيرا على مرسوم ضروري يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد منتصف الليل، حسبما أعلنت الرئاسة على موقعها على تويتر.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن بينيرا كان قد كشف أمس السبت عن خطته لإنهاء حالة الطوارئ بعد مناقشات مع القوات المسلحة والأمن.
وكان قد تم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة سانتياجو في 18 أكتوبر الجاري، بعد يوم من مظاهرات في المدينة احتجاجا على رفع أسعار تذاكر المترو، وتخللتها أعمال عنف، وسقط فيها سبعة قتلى على الأقل.
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