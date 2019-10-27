نشرة الحوادث المسائية.. محاكمة قاتلي طالب الرحاب وجريمتي قتل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ملابسات العثور على شاب بطريق المريوطية

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة شاب بمركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الأحد.

غلق باب الترشح لانتخابات نادي قضاة مصر

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة؛ أنه انتهى منذ قليل آخر موعد لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر.

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القبض على المتهمين بقتل صاحب محل وإصابة آخر بمدينة بدر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل القبض على للمتهمين بقتل صاحب محل وإصابة آخر بدائرة قسم شرطة بدر إثر إطلاق أعيرة نارية عليه لوجود خصومة ثأرية مع آخرين.

إطلاق سراح المحاميين "الزيات ومنيب" من قسم السيدة زينب

أطلق قسم شرطة السيدة زينب، مساء اليوم الأحد، سراح المحاميان منتصر الزيات ومحمد منيب بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بهما بقضية "إهانة القضاء"، بحسب محاميهم.

سر جملة تسببت في مقتل سائق على يد طالب في الخصوص

أنهى طالب حياة نجل عمه "سائق توك توك" طعنًا بسكين، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب معاتبة الأول للثاني، لعدم قيامه بالبحث عن فرصة عمل.

13 نوفمبر.. سماع شهود الاثبات في قضية "مقتل طالب الرحاب"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار لطفي سالمان سالم، اليوم الأحد، نظر محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بقضية "مقتل طالب الرحاب"، لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.