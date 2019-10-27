موقع روسي ينقل مناشدة السياح بسرعة استئناف الرحلات لمصر

نقل موقع كاميرسانت الروسي مناشدة السياح بتعجيل اجراءات اسئناف الرحلات الجوية المباشرة للمنتجعات المصرية.
وأشار الموقع إلى أنه في وقت سابق ، كان ملايين السياح الروس يأتون إلى المنتجعات المصرية كل عام للاسترخاء ، بما فيذلك السنة الجديدة.
يقول ميخائيل كوخوخوف المسئول في المجال السياحي "ننتظر أيضًا افتتاح الرحلات، ونصح بالسفر إلى مصر وخاصة أسوان، هذه واحدة من أجمل المدن في العالم ، على حد تعبيره.
وأضاف بالقول عليك ركوب قارب، وقضاء أربعة أيام فقط ، توقف في الأقصر.
وتابع بالقول "قم بزيارة وادي الموتى، حيث تم العثور على تابوت توت عنخ آمون ، ووادي الملوك. ثم تسبح في المكان الذي وجد فيه موسى ، وأنهي رحلتك في الإسكندرية".
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