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تنسيق مخابراتي كويتي مع دول الجوار لمتابعة ورصد أنصار داعش

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أشارت مصادر صحفية كويتية الى وجود تنسيق مخابراتي كويتي مع عدد من الدول المجاورة لرصد ومتابعة أنصار داعش وقالت صحيفة القبس الكويتية  انه رغم تأكد أنباء مقتل أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، إلا أن مصادر أمنية رفيعة حذرت من أن مقتل البغدادي لا يعني موت التنظيم الذي لا يزال زد  مصدر تهديد، وأن الأجهزة الأمنية في الكويت على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات أو مخاطر تخلفها

تصفية زعيمه.

وقالت المصادر لـ القبس: «هناك متعاطفون مع التنظيم داخل البلاد، والأجهزة الأمنية المختصة ترصدهم وتتابع تحركاتهم بشكل دقيق»، محذرة من أن مقتل البغدادي لا يعني استبعاد عودة التنظيم أو ظهوره بمسميات جديدة بذات الأفكار والمعتقدات. وأشارت إلى تنسيق مخابراتي عالي المستوى مع دول الجوار، لرصد ومتابعة العناصر الخطرة التي تشكل تهديداً لأمن

البلاد، لافتة إلى أن عملية تبادل المعلومات بشأن المقاتلين الكويتيين في الخارج ومتابعتهم تلقى اهتماماً بالغاً من القيادات الأمنية العليا، ولن يغلق الملف إلا بعودتهم وضبطهم وتأهليهم من جديد. وحسب المصادر فإن الخطة التي وضعتها الأجهزة الأمنية لمحاصرة الفكر المتطرف إلكترونياً حققت نجاحاً كبيراً، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي شبه خالية من «الدواعش». وختمت بأن التقارير الأمنية التي تلقتها الأجهزة المختصة مؤخراً تحدثت عن أن تنظيم «داعش» بات أكثر تطوراً من خلال إنشائه شبكة سرية عالمية هدفها الاستمرار في تنفيذ العمليات الإرهابية في مختلف البلدان.
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