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الكويت تؤكد أهمية الدبلوماسية الوقائية لتجنب نشوب الصراعات

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أكد الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الأحد، أهمية الدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون نشوب الصراعات والنزاعات وتعزيز

دور الحوار والوساطة بين الدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ صباح الخالد أمام احتفالية مكتب

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ بمقر بيت الأمم المتحدة تحت شعار (الكويت.. حقبات من الدبلوماسية التنموية.. السلام - الإنسانية - التنمية المستدامة).
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