فرنسا: رفع درجة التأهب بعد مقتل البغدادي

طلب وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في بلاده بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اختبارات الحمض النووي حدّدت هوية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي، الأحد، مقتل البغدادي بعد تفجير سترته الناسفة، إلى جانب عدد من رفاقه،

خلال عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة بمحافظة إدلب السورية.

وأوضح أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفا أن القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

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وذكر أن القوات الأمريكية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبًا، وقال إن "قوات

خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سوريا"، موضحا أن 8 طائرات هليكوبتر شاركت في العملية.

وقال ترامب: "بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدا عن مكان البغدادي قبل شهر، وتمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين".

وأشار إلى أن القوات الأمريكية الخاصة تعرضت لإطلاق النار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يختبئ فيه البغدادي، لافتًا إلى أن المدخل الرئيسي للمجمع كان "مفخخا".

وذكر أن البغدادي قتل 3 أطفال خلال الغارة الأمريكية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى 11 طفلا آخرين لم يصابوا خلال العملية.