موزمبيق: فوز فيليبي نيوسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 73%

أعلنت مفوضية الانتخابات في موزمبيق، فوز الرئيس الحالي فيليبي نيوسي بنسبة 73 % من عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرتفي وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري في البلاد.
وأشار رئيس مفوضية الانتخابات عبد الكريمو، خلالمؤتمر صحفي نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد، إلى أن أوسوفو مومادي مرشح حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" المعارض الرئيسي في البلاد حصل على 21.88 % من نسبة الأصوات.
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