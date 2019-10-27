أعلنت قيادة قوات التحالف العربي، أنه تمت إعادة تمركز قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة العربية السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.
وذكر التحالف، في بيان، أن ذلك جرى، في إطار جهودها المستمرة لتنسيقخطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموما، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.
وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها كافة القوات، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، التي ساهمت في نجاح الخطط المعدة، لتنفيذ المهمات العملياتية بكل كفاءة واقتدار.
واختتم البيان، بتأكيد قيادة قوات التحالف، استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر "التحالف": إعادة تمركز القوات في عدن لتكون بقيادة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.