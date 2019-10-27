المحققون في عزل ترامب بصدد استدعاء بولتون

قال رئيس التحقيق في عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يرغب في استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته، إلا أنه رجح أن يقاوم البيت الأبيض ذلك.

وتردد أن بولتون، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي، أعرب عن قلقه إزاء جهود الإدارة السرية للضغط على أوكرانيا، ووصفها بأنها "صفقة مخدرات".

ويحقق محققو مجلس النواب فيما إذا كان ترامب قد أساء استخدام سلطات منصبه بحجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا للضغط عليها لبدء تحقيقات تفيده سياسياً.

وقال آدام شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والذي يقود تحقيقات عزل الرئيس، أن بولتون "شاهد مهم جداً".

وصرح لشبكة "إيه بي سي" "نحن نعرف بالفعل من شهادة آخرين أن بولتون هو شخص شعر بالقلق من أن أشخاصا في وزارة الخارجية يحضرون "صفقة مخدرات" وكان يعني بذلك صفقة فساد".

وأضاف "من الواضح أن لديه معلومات مهمة ونريد منه أن يتقدم للشهادة".

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وحتى الآن جرت مقابلة الشهود في جلسات مغلقة ما أثار انتقادات الجمهوريين الذين يقولون أن هذه العملية غير نزيهة.

وقال شيف الذي يرأس ثلاث لجان تحقق في عزل ترامب، أن اللجنة ستنتقل قريباً لعقد جلسات استماع عامة.

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وأضاف "لا أريد أن أقدم توقيتاً معيناً، لأننا نواجه صعوبات مع استمرار جهود البيت الأبيض في عرقلة تحقيقنا وإعاقة حضور شهودنا".

وتابع "أعتقد أنهم سيقاومون استدعاءنا لبولتون، على سبيل المثال".