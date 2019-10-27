مقتل الساعد الأيمن للبغدادي في ريف حلب الشمالي

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، اليوم الأحد، مقتل المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال سوريا، وذلك بعد وقت قصير من تأكيد واشنطن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأكد القيادي أن أبو حسن المهاجر "قتل" في عملية جديدة. كما أعلن القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي على حسابه على تويتر أنه "تم استهداف أبو حسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس" في ريف حلب الشمالي.

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