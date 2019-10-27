ماكرون: الحرب على الإرهاب لن تنتهي بمقتل "البغدادي"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مقتل أبو بكر البغدادي يمثل ضربة قوية لتنظيم "داعش" الإرهابي لكنها مجرد مرحلة في الحرب ضد الإرهاب.

وتابع ماكرون في حسابه على تويتر، اليوم الأحد، "مقتل البغدادي ضربة قوية لداعش لكنها مجرد مرحلة. الحرب مستمرة بالتعاون مع شركائنا في التحالف الدولي لهزيمة هذه المنظمة الإرهابية في نهاية المطاف. هذه أولويتنا في الشرق الأوسط".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي في غارة قادتها القوات الأميركية ليلاً في سوريا، وهو ما يعد مكسباً كبيراً لترامب الذي يواجه تحقيقاً لمساءلته يقوده الديمقراطيون.

وقال الرئيس الجمهوري ترامب في خطاب أذاعه التلفزيون من البيت الأبيض إن البغدادي قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فر من القوات الأميركية إلى نفق مسدود.

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