كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف القوى العراقية يطلق اجتماعاً طارئاً بشأن الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام تحالف القوى العراقية، باجتماعا طارئا، مساء اليوم الأحد، وذلك من أجل التباحث حول الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة مطالب المتظاهرين.

وأوضح مصدر برلماني: أن اجتماعا طارئا لتحالف القوى العراقية، يجري الآن من أجل التباحث بشأن مطالب المتظاهرين، كما أضاف، إن "الاجتماع يجري الآن في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من أجل التباحث بشأن الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة مطالب المتظاهرين"، بحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وتشهد 10 محافظات عراقية اضافة الى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات.

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ويطالب المتظاهرين أيضا، بالقضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت تلك التظاهرات سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.