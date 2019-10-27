كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محطات زمنية ترصد مسيرة تنظيم "داعش" الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة. وصرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي، كما أعلن إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.

هذا ورصدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم، أبرز مراحل التنظيم الإرهابي "المحظور في روسيا وعدد من دول العالم"، في تسلسل زمني يرصد مسيرة التنظيم، منذ ظهوره حتى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلت زعيمه.

وأوضحت الشبكة، أن هذا التنظيم الإرهابي، تسبب في نشر الفوضى في سوريا والعراق، عندما سيطر على مساحات شاسعة من الدولتين قبل سنوات، وقام بأفعال غير مسبوقة من الإرهاب والوحشية، لكنه تراجع ليصبح عدد مقاتليه لا يتجاوز مئات المسلحين الفارين في مناطق نائية.

محطات زمنية لتنظيم "داعش" الإرهابي

1- أعلن الزيعم الداعشي أبو بكر البغدادي، في أبريل عام 2013، دمج مسلحي القاعدة في العراق وسوريا، وتشكيل تنظيم إرهابي جديد يحمل اسم تنظيم "داعش".

2- بينما في يناير عام 2014، سيطر البغدادي على مدينة الفلوجة، بمحافظة الأنبار العراقية، وأجزاء من الرمادي، وفي سوريا سيطر على مدينة الرقة، التي أصبحت لاحقا، عاصمة التنظيم بعل الأمر الواقع.

3- وبعد ذلك في فبراير عام 2014، تنصل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، من البغدادي.

4- وسيطر "داعش" على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، ومدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في يونيو عام 2014، ووصلوا إلى ضواحي بغداد عقب انهيار القوات العراقية في تلك المناطق.

5- في 29 يونيو، أعلن البغدادي قيام دولته المزعومة، ونصب نفسه "خليفة" على المناطق، التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

6- وكان أول ظهور للبغدادي، يوم 4 يوليو 2014، في مسجد النوري التاريخي بالموصل.

7- بينما في شهر أغسطس 2014، سيطر التنظيم على مدينة سينجار العراقية، ونفذ مذابح ضد الإيزيديين، إضافة إلى عمليات سبي وأسر النساء والأطفال.

8- وفي 8 أغسطس، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها الجوية ضد التنظيم في العراق.

9- وبدأ طائرات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، في 22 سبتمبر 2014، غارات جوية ضد مواقع التنظيم في سوريا.

10- في يناير 2015، استطاع المقاتلين الأكراد إخراج "داعش" من العديد من المدن شمال الموصل، وفي سوريا كانت معركة كوباني، أول هزيمة للتنظيم في سوريا، على يد المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن.

11- واستعادت القوات العراقية المدعومة من واشنطن، في 1 أبريل 2015، تحقيق أول نصر كبير على التنظيم الإرهابي، باستعادة مدينة تكريت العراقية.

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12- وفي 20 مايو 2015، سيطر "داعش" على مدينة تدمر السورية، ودمروا الكثير من الآثار بها.

13- في 9 فبراير 2016، استعادة القوات العراقية مدينة الرمادي، بعد أشهر من القتال الدامي، وبعدما فر غالبية سكان المدينة تقريبا.

14- في 26 يونيو 2016، حررت القوات العراقية مدينة الفلوجة بعد معركة استمرت 5 أسابيع مع مسلحي التنظيم الإرهابي.

15- وفي 3 يوليو 2016، نفذ تنظيم "داعش" الإرهابي تفجير انتحاري، أدى إلى مقتل 300 شخص في بغداد، وكان الأسوأ في البلاد منذ الغزو الأمريكي للبلاد من عام 2003.

16- هذا وأعلن حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، حينها، في 17 أكتوبر عام 2016، بداية معركة تحرير الموصل.

17- وفي 5 نوفمبر من نفس العام، أعلنت القوات الكردية المدعومة من واشنطن إنطلاق عملية غضب الفرات، لتحرير مدينة الرقة، وكانت واحدة من 5 حملات لاستعادة المدينة.

18- في 24 يناير 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الموصل بالكامل.

19- وفي 10 مايو 2017، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على سد الطبقة، الذي يبعد 40 كم عن المدينة.

20- وبدأت قوات سوريا الديمقراطية، في 18 يونيو 2017، هجوما على مدينة الرقة من 3 جوانب، بدعم من قوات التحالف الدولي.

21- وفي 21 يونيو عام 2017، دمر "داعش" جامع النوري التاريخي في الموصل، ومناراته، عندما اقتربت القوات العراقية من المدينة.

22- بينما في 10 يوليو من نفس العام، أعلن رئيس الوزراء العراقي، الانتصار على "داعش" وانتهاء خلافته المزعومة في العراق.

23- سيطرت قوات "قسد" على مدينة الرقة بصورة كاملة، في 17 أكتوبر عام 2017، بعد معارك مدمرة استمرت على مدى شهور.

24- في شهري سبتمبر وديسمبر عام 2018، سيطرت القوات السورية المدعومة من القوات الروسية من استعادة المناطق، التي كان يسيطر عليها التنظيم غربي الفرات، والسيطرة على الميادين والبوكامال، على الحدود العراقية السورية.

25- وفي يوم 23 أغسطس 2018، ظهر البغدادي مجددا، بتسجيل صوتي، بعد غياب استمر قرابة عام، بعد سقوط خلافته المزعومة.

26- أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هجوما بريا، في يوم 10 سبتمبر عام 2018، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على آخر معاقل التنظيم في شرقي البلاد.

27- في 23 مارس 2019، سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز، آخر معاقل التنظيم في سوريا.

28- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.