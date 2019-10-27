كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن قتل الساعد الأيمن لـ"البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأحد، بأنه تم قتل أبو الحسن المهاجر، الساعد الأيمن لزعيم تنظيم "داعش" الأرهابي، أبو بكر البغدادي، وذلك بعد وقت قصير من تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على مقتل أبو بكر البغدادي.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنه تم استهداف أبو حسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، في ريف حلب الشمالي".

وذكر مظلوم عبدي أن عملية مقتل المهاجر، تمت بالتنسيق المباشر بين استخبارات "قسد" والجيش الامريكي، جاء ذلك كاستمرار ملاحقة قادة داعش.

هذا وأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل المهاجر، بعد وقت قصير من تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل البغدادي لدى تفجير سترته الناسفة بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مسدود في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية أن العملية، التي قتل فيها البغدادي تمت بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي: إن "البغدادي قتل بعد تفجير سترته الناسفة"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن البغدادي قتل مع 3 أطفال خلال الغارة الأمريكية على المجمع، الذي كان يتحصن فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى 11 طفلا آخرين لم يصابوا خلال العملية.

وشكر ترامب روسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدته في عملية قتل البغدادي، وقال: إن "روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة".