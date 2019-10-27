كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 74 متظاهرا خلال الاحتجاجات ضد الحكومة منذ الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 74 متظاهرا، منذ يوم الجمعة الماضي، بسبب الاحتجاجات الدائرة منذ مطلع الشهر ضد الحكومة العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، حسبما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الأحد.

وأوضح البيان للمفوضية، "شملت الفترة منذ 25 من الشهر الجاري إلى اليوم، بـأنه بلغ عدد الشهداء 74، أغلب إصاباتهم بطلق ناري نتيجة التصادمات بين المتظاهرين وحماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع".

وأشار البيان، إلى "تعرض العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية إلى إصابات، حيث بلغ عدد الإصابات 3654، أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، وغادر أغلبهم المستشفيات".

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