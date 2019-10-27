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عاجل.. المتحدث باسم الحكومة العراقية: عبد المهدي لن يستقيل في هذا الظرف "الحرج والصعب"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المتحدث باسم الحكومة العراقية: عبد المهدي لن يستقيل في هذا الظرف "الحرج والصعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لن يستقيل في هذا الظرف "الحرج والصعب"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

احتجاجات العراق

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.

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