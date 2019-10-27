كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: افتتاح حديقة فى ذكرى تحطم مروحية ليستر سيتى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم افتتاح حديقة لتخليد ذكرى خمسة أشخاص قتلوا في حادث تحطم مروحية "ليستر سيتي" في موقع التحطم، في الذكرى السنوية الأولى، وقد سميت على اسم رئيس النادي الملياردير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، الذي كان من بين من ماتوا.

وقال جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي، إن الحديقة ستخلد للناس شخصية السيد فيتشاي.

وكانت تحطمت مروحية رئيس النادى بعد وقت قصير من إقلاعها، في 27 أكتوبر 2018، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

كما توفي كيفبورن بونت ونوسارا سوكناماي، وأعضاء فريق السيد "فيتشاي" والطياران "إريك سوافير" و"إيزابيلا روزا ليخوفيتش" عندما خرجت الطائرة عن السيطرة بعد إقلاعها من استاد النادي.

وقد أقيم اليوم، حفلًا خاصًا متعدد الأديان في حديقة فيشاي سريفادانابرابا التذكارية، حضره لاعبون وأفراد من أسر الضحايا.

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وكان قد قام فاردي لاعب نادى ليستر سيتى والمنتخب الإنجليزى، بزيارة الموقع بينما كانت الحديقة لا تزال قيد الإنشاء وقال: إنان نريد أن نستمر في هذا الإرث الذي أراده فيتشاي، هذه حديقته، نريد أن نكون نقدر الاحترام، ليس فقط مشجعي ليستر ولكن كل المشجعين ونأمل أن يخبرك بنوع الشخص، الذي كان عليه.

وأضاف فاردي : لقد قدم الكثير لنادي كرة القدم والمدينة. كان حقًا كريمًا وعميقًا، كان شابًا رائعًا، لقد جعلنا دائمًا نبتسم".

وكان رجل الأعمال الثري من بين 5 أفراد لقوا مصرعهم بعد لحظات من إقلاع طائرة مروحية عائدة له، نتيجة تحطمها في إحدى جنبات ملعب "كينج باور" عقب انتهاء مباراة ليستر سيتي ووست هام العام الماضى.

وذكر فرع التحقيقات في حوادث الطيران في بريطانيا، أن سلسلة من دواسات قمرة القيادة أصبحت بطريقة أو بأخرى منفصلة عن الدوار الموجود على ذيل المروحية.

وجاء في التقرير المكون من 8 صفحات أن "فقدان السيطرة على المروحية نتج عن فصل ذراع التحكم في المحرك الدوار للذيل عن آلية رافعة المحرك"، وتسبب هذا الأمر بانحراف المروحية دون سيطرة نحو اليمين.