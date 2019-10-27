كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تسعى لتوقيع عدة اتفاقيات مع السعودية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المرجح أن توقع الهند والمملكة العربية السعودية، على عشرات الاتفاقيات حول الطاقة والمشتريات الدفاعية والطيران المدني، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي استمرت يومين إلى الدولة الواقعة في غرب آسيا هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون هنود: إن "الزيارة ستضع العلاقات الثنائية على مسار استراتيجي"، بالإضافة إلي 12 اتفاقية موقعة، تتعلق أهمها بقطاع المشتريات الدفاعية، والطاقة المتجددة، ثم هناك واحدة في مجال الطيران المدني.

وقال سفير الهند في الرياض، أوصاف سعيد: "نتطلع إلى أن تصبح هذه الزيارة زيارة تاريخية مرة أخرى بعد زيارة مودي 2016".

كما سيصل مودي إلى الرياض في 28 أكتوبر، ويلتقي بعدها العاهل السعودي محمد بن سلمان آل سعود في 29 أكتوبر، ويلقي كلمة أمام منتدى مبادرة الاستثمار في المستقبل، الذي ينظمه صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية - صندوق الاستثمار العام.

ويُعرف المنتدى باسم "Davos in the Desert"، والذي استضافته الرياض منذ عام 2017 لعرض المملكة كمركز استثماري في المنطقة في المستقبل.

وتأتي الزيارة في وقت تبحث فيه الهند طرقًا لمواجهة رواية باكستان حول تحرك الهند لإلغاء المادة "370" من دستورها ودمج كشمير مع بقية البلاد.

كما تعد المملكة العربية السعودية صوتًا مؤثرًا في العالم الإسلامي لأنها تضم أكثر مواقع الحج تبجيلًا في الإسلام، وهما مسجد مكة والمدينة المنورة، إن وجود الهند إلى جانبها سيفيد المملكة العربية السعودية لأنها تواجه انتقادات من المجتمع الدولي لمقتل الصحافي في واشنطن بوست جمال خاشقجي العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون إنشاء شراكة شراكة استراتيجية بين الهند والمملكة العربية السعودية برئاسة مودي على الجانب الهندي والملك سلمان للمملكة العربية السعودية، وهذا سيمكن من رصد منتظم للتقدم المحرز في الشراكة الاستراتيجية.

Advertisements

وسيكون للمجلس مجلسين آليتين متوازيتين، "واحدة للنظر في العلاقات السياسية والدبلوماسية"، و"الثانية للإشراف على العلاقات التجارية والطاقة".

ولكلتا الآلية، سيقدم المجلس تقارير إلى مودي وولي العهد الأمير سلمان.

كما سيرأس الآلية الأولى وزير الخارجية الهندي س.جيشانكار، ونظيره السعودي، والآخر سيرأسها وزير التجارة بيوش غويال ونظيره.

وقد قرر البلدان إنشاء هذا المجلس خلال زيارة الملك سلمان إلى نيودلهي في فبراير، وتحت رؤية 2030، اختارت المملكة العربية السعودية ثماني دول لإقامة شراكة استراتيجية، ومن بين هؤلاء الهند والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وأوضح السفير الهندي للسعودية، أن الهند ستكون رابع دولة توقع اتفاقات مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي.

وقال أوصاف سعيد، إن هذا سيساعد حوالي 2.6 من المغتربين الهنود في المملكة العربية السعودية وكذلك الهنود، الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وبعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ستصبح المملكة العربية السعودية الدولة الثالثة في منطقة الخليج حيث سيتم تشغيل بطاقة روبي الهندية.

