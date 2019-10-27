كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس البرازيلي في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، جايير بولسونارو، الرئيس البرازيلي، بقصر الوطن بالعاصمة الإمارتية أبوظبي.

وهذه الزيارة للرئيس البرازيلي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولة في المنطقة، ويسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التجارة والاستثمار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

وأعرب جايير بولسونارو عن رغبة حكومة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعين العام و الخاص، مشيرا إلى مقومات الاستثمار المشترك، الذي تتميز به بلاده، والتي يمكنها أن تستقطب المستثمرين من دولة الإمارات خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أنه يعول كثيرا على زيارته لدولة الإمارات، التي يرافقه فيها نحو 140 رجل أعمال ما يؤكد على أن حكومة بلاده تولي أهمية قصوى لتفعيل العلاقات مع دولة الإمارات.

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وشهد ولي عهد أبوظبي والرئيس البرازيلي مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات و البرازيل، وفقما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تبادلها الجانبان مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجالات الجمركية بين الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة وجمارك البرازيل.

كما شملت اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن التبادل والحماية المشتركة للمعلومات والمواد المصنفة.

هذا وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تبادلها الجانبان، اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ونظيرتها في البرازيل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتم الاتفاق على مشروع مذكرة تفاهم، بشأن إنشاء وتشغيل صندوق "إماراتي - برازيلي" للتعاون الاستراتيجي وتوسيع القدرات الانتاجية لقطاع الدفاع، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن دعم الصادرات وإعادة التصدير بين إمارة أبوظبي والبرازيل.