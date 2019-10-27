كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيران الحربي الروسي يدمر أهداف لتنظيم جبهة "النصرة" الإرهابي بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمر الطيران الحربي الروسي، عدة أهداف لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف إدلب الجنوبي، من خلال سلسلة غارات، شنها الطيران الحربي اليوم الأحد، فيما دمرت مدفعية الجيش السوري تحصينات لتنظيم "أجناد القوقاز" الإرهابي بريف إدلب الشرقي.

وأوضح مصدر ميداني بريف إدلب: أن غارات نفذها الطيران الحربي الروسي، استهدفت مقرات وحشودا عسكرية تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محاور مطار تفتناز وحاس وكفرنبل وسرمين بريف إدلب الجنوبي.

وقال المصدر، أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت تحركات وحشودا للمسلحين على محاور مطار تفتناز وحاس وكفرنبل وسرمين بريف إدلب الجنوبي، مما استدعى تعاملا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي مع هذه الأهداف المعادية.

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وأكد المصدر على أن الغارات الجوية أدت إلى تدمير ٣ مقرات تابعة للمجموعات المسلحة، بالإضافة إلى ٦ آليات من بينها عربة دفع رباعي كانت تستخدمها المجموعات المسلحة في نقل عتاد وذخيرة وأسلحة وأفراد.

هذا ونفذت مدفعية الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي، رمايات دقيقة استهدفت تحصينات ودشم ومقرات تابعة لتنظيم أجناد القوقاز الإرهابي على محوري "أم جلال والرفة" أثناء محاولة المسلحين تحصين وتدشيم مواقعهم على هذه المحاور، مما أسفر عن تدمير آلية كانت تقوم برفع سواتر ترابية في المنطقة.

ويضم تنظيم "أجناد القوقاز"، مقاتلين متطرفين متحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين، الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدؤوا بالتجمع في فصيل عسكري واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.