كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية البحرينية: القضاء على البغدادي يشكل ضربة قاسية للتنظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، مساء اليوم الأحد، بأن القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، يشكل ضربة قاسية للتنظيم.

وقال وزير خارجية البحرين، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "مقتل زعيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، يشكل ضربة قاصمة للتنظيم".

وتابع آل خليفة: "مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي، نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه".