كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي يدعو المؤسسات الرسمية والتعليمية إلى العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، مساء اليوم الأحد، المؤسسات الرسمية والجامعات والمدارس العراقية بضرورة العودة إلى العمل، كما أكد على أن أي جهة تحرض على تعطيل العمل ستحاسب محاسبة شديدة.

هذا ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن اللواء الركن عبدالكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، قوله: إن "للمتظاهرين الحق في التعبير والاحتجاج عن وجهة نظرهم، لكن عليهم الابتعاد عن التصادم مع القوات المسلحة"، وذلك بعد 3 أيام من التظاهرات الدامية في العراق، وبعد أن ألمحت الداخلية العراقية إلى وجود طابور خامس، يحاول الدخول على خط التظاهرات والتشويش على الحراك في البلاد.

وأوضح اللواء عبدالكريم، أن القوات المسلحة موجودة لحماية المتظاهرين، وستدخل في الوقت المناسب في حال وجود "نوايا سيئة" لدى البعض.

هذا وأعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار رفع حظر التجوال بدءا من الساعة الخامسة صباح غداً الاثنين.

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ولا يزال المئات من المحتجين العراقيين متواجدين، في ساحة التحرير بوسط بغداد بعد ليلة من الاشتباكات مع قوات الأمن.

ويذكر أن 67 عراقياً على الأقل قتلوا وأصيب المئات يومي الجمعة والسبت، في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء عبد المهدي هذا الشهر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتلى الاحتجاجات في أكتوبر إلى 224.