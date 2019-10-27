أبو حفص: صدمت بالحكم 15 سنة على بوعشرين والملف يشوش على صورة البلد الخارجية – فيديو

في تعليقه على الحكم الاستئنافي، الصادر في حق الصحافي توفيق بوعشرين، والذي رفع العقوبة السجنية من 12 إلى 15 سنة، قال محمد رفيقي، الملقب بأبو حفص، إنه صدم من الحكم.

وقال رفيقي، في تصريح لـ”اليوم 24″، “توقعت أنه في المرحلة الاستئنافية، أن تكون هناك تسوية لهذا الملف، طبعا لازالت هناك آمال لتسويته بطرق قانونية أخرى”.

وأضاف المتحدث نفسه: “مؤسف جدا الحكم، وفي رأيي، المغرب ما كان عليه أن يجعل هذا الملف واحدا من الملفات الأخرى المشوشة على صورته الخارجية”.

وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد رفعت الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة، كما رفعت التعويضات المالية للمشتكيات.

Advertisements

وتم خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، مساء أول أمس الجمعة، الاكتفاء فقط، بالكلمة الأخيرة لتوفيق بوعشرين.

ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، إذ تمنى أن تستحضر المحكمة، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني.

وأوضح توفيق بوعشرين أسباب انسحابه من المحاكمة، وقال: “لم أهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا، جاء أساسا، بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من أي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا، تابعت جزء من دفاعي، تابعت النساء، اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..”.