“الراب” يعود إلى التفوق في المغرب

عادت أغاني الراب إلى السيطرة على قائمة الفيديوهات أكثر رواجا في يوتيوب، بعدما كانت الغلبة في الفترة الأخيرة للموسيقى الشبابية العصرية.

ويعتلي قائمة “طوندونس” يوتيوب المغرب، حاليا، الرابور، الذي عاد بعد غياب طويل إلى “الفردة” بأغنية بعنوانrespect””، متبوعا بأغنية مزيج بين الراب والفيزيون للفنانين، ميستر كريزي، وعصام كمال بعنوان “ماما ميا”.

وأصبح يوتيوب في العصر الحالي معيارا لمعرفة الذوق الموسيقي للجمهور، وما نوعية الأغاني، التي يفضل، وهو ما منح للراب فرصة الظهور، والمنافسة مع الأغنية العصرية .

واستطاع فنانو الراب في فترات متقطعة من السنة الحالية التربع على قائمة طوندونس يوتيوب، ولمدد طويلة، مثلما كان الحال في فترة الكلاشات بين بيغ وديزي، دروس، لكن تبقى في النهاية المنافسة على التفوق في “يوتيوب” قائمة دائما بين جميع الأنماط الموسيقية.