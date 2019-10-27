مسؤول أمني: خلية “داعش” اختارت وزان لمسالكها الوعرة.. والمغرب اعتقل 100 “داعشي” ينشطون في مواقع التواصل

أوضح عميد الشرطة الإقليمي، بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني، قبل قليل في برنامج “حديث مع الصحافة” عن معطيات جديدة، توضح أسباب اختيار عناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم الجمعة الماضي، نواحي مدينة وزان، لإعلانها ولاية تابعة لداعش.

وقال سبيك، إن الموقوفين لهم ارتباطات عائلية بالمنطقة الجبلية، وكانوا ينوون الاحتماء في إحدى المناطق الجبلية المتواجدة نواحي مدينة وزان، موضحا، أن اختيار هذه الأماكن هو لأنها معروفة بالمسالك الوعرة، ويصعب الوصول إليها ولو باستعمال إحداثيات GPS.

ورغم أن “الداعشيين” ينتمون لمناطق مختلفة وبعيدة، إلا أنهم كانوا على تواصل مستمر، واختاروا الأماكن البعيدة عن وسط المدينة حتى لا يتم لفت الانتباه إليهم، موضحا أن معظم الخلايا الإرهابية يراهنون على التواصل المباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سبيك، أن المغرب استطاع منذ بداية سنة تفكيك 19 خلية إرهابية، واعتقال 100 “داعشي” ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.