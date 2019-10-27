ليفربول يقلب الطاولة على توتنهام ويواصل الابتعاد في الصدارة

تعافى ليفربول من تأخره المفاجئ في أول دقيقة ليفوز 2-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير باستاد أنفيلد يوم الأحد ويستعيد تفوقه بست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأدرك جوردان هندرسون التعادل في بداية الشوط الثاني قبل أن يهز محمد صلاح الشباك من ركلة جزاء ليكمل العودة وتستمر البداية القوية لليفربول هذا الموسم.

وافتتح هاري كين التسجيل بضربة رأس بعدما تابع تسديدة سون هيونج-مين التي غيرت اتجاهها لتصطدم بالعارضة وتعود إلى زميله ليضعها في المرمى في بداية حالمة لتوتنهام الذي سعى لفوزه‭ ‬الأول في أنفيلد في ثمانية أعوام.

وأنقذ باولو جازانيجا حارس توتنهام العديد من الفرص ليحافظ على تقدم فريقه في الشوط الأول.

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وكاد سون أن يضاعف من تقدم توتنهام بتسديدة ارتدت من العارضة لكن اللعب كان في اتجاه واحد وأتى ضغط ليفربول ثماره عندما هز هندرسون الشباك بعد ذلك بقليل وهو الأول له في الدوري في أنفيلد منذ ديسمبر كانون الأول 2015.

وصمد توتنهام لكن الظهير الأيمن سيرج أورييه ارتكب خطأ بتدخل ساذج ضد ساديو ماني في الدقيقة 74 لينفذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح.

وتراجع توتنهام، الذي لم يفز خارج أرضه في الدوري منذ يناير كانون الثاني، إلى المركز 11 متأخرا بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.