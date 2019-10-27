شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نقل بقايا جثة البغدادي إلي بلد عربي والان مع التفاصيل

Advertisements أكد مراسل وكالة أنباء روسيا اليوم في شمال شرق سوريا، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن بقايا جثة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، تم نقلها جواً إلي القاعدة الأمريكية الجوية "عين الأسد في العراق، وذلك دون الكشف عن مزيد المن التفاصيل Advertisements

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