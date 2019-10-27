شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف أبلغ مقرب من البغدادي عن مخبئه؟ والان مع التفاصيل

أجرت فضائية العربية، مقابلة حصرية مع عديل أبو بكر البغدادي والمعتقل لدي المخابرات العراقية "محمد على ساجت"، حيث كشف في تصريحاته أن جهاز المخابرات الوطني العراقي دل القوات الأمريكية على مخبأ زعيم تنظيم داعش وذلك بعد التحقيق معه منذ اعتقاله قبل شهرين.

وأوضح موقع العربية، أن "ساجت" يعتبر من المقربين من زعيم التنظيم، وقد كشف أثناء التحقيق معه من قبل المخابرات العراقية، عن عدد من المخابئ التى يتواجد فيها أبو بكر البغدادى، كما كشف عن مكان التصوير الأخير، الذى ظهر فيه البغدادى فى كلمة له، ويشير التقرير إلى أنه بعد ذلك، زودت المخابرات العراقية الجانب الأمريكى بالمعلومات التى تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع عديل البغدادى.

و أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب - فى وقت لاحق الأحد - مقتل زعيم التنظيم الإرهابة، وعدد كبير من عناصره، فى عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وحدها، استهدفت مكانه فى قرية باريشا فى ريف محافظة إدلب فى سوريا، وأوضح أن نتائج اختبارات الحمض النووى أثبتت أن الجثة تعود للبغدادى.