الرئيس الفرنسي: مقتل البغدادي ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:55 مساءً, 27 أكتوبر 2019 م المناطق _ باريس أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أنّ مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي يعد ضربة موجعة لهم، ولكنّها لا تمثّل سوى مرحلة، لافتاً أنّ إلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم هي أولوية فرنسا.

وقال ماكرون: “إن المعركة مستمرة بالتعاون مع شركائنا في التحالف الدولي حتى هزيمة التنظيم الإرهابي نهائياً، وهذه أولويتنا في الشرق الأوسط “.

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