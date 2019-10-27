بالصور.. ساحة التحرير الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا التقطت الان من ساحة التحرير وسط بغداد. وما يزال المتظاهرون معتصمون في ساحة التحرير فيما اعتلى بعضهم المطعم التركي الواقع قرب جسر الجمهورية، الا ان القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.