البرلمان ينشر جدول اعمال جلسته المقرر عقدها يوم غد

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاحد، عن جدول اعمال الجلسة رقم (١١) المقرر عقدها يوم غد الاثنين. وقالت الدائرة في بيان تلقت السوملارية نيوز، نسخة منه ان "الجلسة رقم (١١) المقرر عقدها يوم غد الاثنين، ستكون خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين و قرارات مجلس الوزراء و تنفيذ حزم الإصلاحات". Advertisements واضافت ان "الجلسة تبدأ الجلسة الساعة ١ ظهرا". يذكر ان مجلس النواب فشل يوم امس بعقد جلسته الخاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

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