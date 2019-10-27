وصول قوات مكافحة الارهاب الى كربلاء

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوات من مكافحة الارهاب وصلت الى كربلاء وانتشرت بالمحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوت من مكافحة الارهاب وصلت الى محافظة كربلاء". Advertisements واضافت ان "هذه القوات مع الجيش انتشرت باعداد كبيرة في المحافظة". يذكر ان التظاهرات تجددت اليوم في كربلاء وأمام مبنى مجلس المحافظة وسط المدينة، حيث حاول المتظاهرون الدخول لمبنى المجلس الا ان القوات الامنية منعتهم من ذلك.

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